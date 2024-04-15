Кондратьев поручил убрать все незаконные торговые точки в Краснодарском крае

Работу нестационарных торговых объектов в регионе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил с коллегами на совещании 15 апреля.

Глава Краснодарского края отметил, что нестационарные торговые точки являются важной частью экономики региона. Благодаря ним поступают доходы в муниципальные бюджеты, стабильно продается местная продукция и появляются новые рабочие места.

При этом находится много тех, кто ставит киоски и палатки с товарами незаконно. Стихийные ларьки портят архитектурный облик и доставляют неудобства людям. Особенно остро эта проблема представлена на курортах Краснодарского края. В некоторых случаях отдыхающим приходится буквально пробираться к пляжу через узкие торговые галереи.

Кроме того, встречаются случаи, когда предприниматели незаконно размещаются на территории сельскохозяйственных ярмарок, предназначенных для фермеров.

«Такую практику необходимо прекращать. Этим в ближайшее время займется рабочая группа, которая посетит каждый район Краснодарского края», — написал Кондратьев в Telegram.