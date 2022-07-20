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Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке

Общество
20.07.2022 17:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-poruchil-proverit-zastrojku-kp-russkoe-more-v-olginke
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Коттеджный поселок «Русское море» строят у Агрийского заповедника на берегу Черного моря. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Туапсинский район вместе с прокурором края Сергеем Табельским осмотрел первую очередь КП и участки, где запланировали строительство.

«Плотность застройки коттеджами, планировка территории не выдерживает критики. Улицы узкие, сплошные заборы, не разъехаться. Строить нужно качественно, чтобы людям было комфортно жить», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что специалистам нужно разобраться, соответствует ли застройка КП «Русское море» градостроительным нормам.

Строительство этого коттеджного поселка в поселке Ольгинка вели в 2016-2019 годах на площади около 1 га. После вмешательства краевого департамента по архитектуре застройщик высадил 300 растений, в том числе сосны и можжевельники.

Прокурор Сергей Табельский заявил, что есть вопросы по безопасности проживания на этой территории.

«Склоны гор здесь «подрезаны». Надо понять, насколько тут безопасно жить людям, не пострадают ли они в случае схода селей или смерчей», – подчеркнул Табельский.

Вторая очередь строительства «Русского моря» включает два жилых дома, три гостиничных комплекса, 16 коттеджей, спа-комплекс, апарт-отель и два теннисных корта.

Администрация Новомихайловского городского поселения не выдавала разрешение на строительство этих объектов. Это связано с тем, что часть земельных участков пересекается с лесом.

Краевой департамент по архитектуре рекомендовал местным властям ограничить застройку участков, пересекающихся с лесным фондом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев заявил, что для строительного бизнеса важен одинаковый подход власти ко всем компаниям.

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