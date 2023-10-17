Кондратьев поручил отремонтировать ДК и построить спортзал в Переясловской

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 октября провел встречу с жителями Брюховецкого района.

К губернатору обратилась жительница станицы Переясловской. Она сообщила о том, что местный дом культуры находится в неудовлетворительном состоянии. По словам пенсионерки, на 9 тыс. жителей работает всего один ДК, здание требует ремонта.

Вениамин Кондратьев отметил, что дома культуры в сельской местности всегда были местом притяжения для жителей и поручил отремонтировать, здание.

Министр культуры Виктория Лапина сообщила, что проектно-сметная документация на ремонт первого этапа готова, и предусмотрено более 6 млн рублей. Губернатор поручил не разбивать ремонт на этапы и в февральскую сессию ЗСК внести изменения, увеличив финансирование до 30 млн рублей. Дом культуры полностью отремонтируют в 2024 году.

К губернатору обратился мастер спорта по прыжкам на батуте Виталий Русин. По его словам, в станице Переясловской под спортзал используют неприспособленное помещение. Для полноценных тренировок необходимо новое здание.

Глава района Сергей Ганжа сообщил, что идет работа над проектированием универсального споркомплекса в станице. Вениамин Кондратьев поручил до конца года завершить все подготовительные этапы и приступить к строительству спортивного комплекса в следующем году.

Жители хутора Полтавского обратились к губернатору с просьбой отремонтировать дорогу протяженностью 12 км, которая связывает их населенный пункт со станицей Брюховецкой.

«Задача власти — создавать в городах и селах, даже в самых небольших населенных пунктах максимально комфортные условия жизни. Развитие транспортной инфраструктуры — важная часть этой работы. Поэтому мы продолжим строить новые и ремонтировать существующие дороги там, где этого просят люди», — сказал Кондратьев и поставил задачу до конца следующего года отремонтировать дорогу в хуторе за счет краевого бюджета.

Жители Нового Села сообщили о том, что в их населенном пункте нет водозабора, а старые артезианские скважины работают с 1978 года. Вениамин Кондратьев поручил выделить деньги на проведение изыскательских работ в Новом Селе для строительства артезианской скважины.

Жительница села Свободного рассказала, что в поселении, где живут 2 тыс. человек, нет своей пожарной части. Глава региона отметил, что наличие пожарной части — это вопрос безопасности жителей.

«Никогда нельзя недооценивать опасность огня и надеяться только на свои силы. При возгорании первым делом необходимо вызвать пожарных, которые должны успеть быстро приехать на место. Поэтому в селе необходима своя пожарная часть», — подчеркнул Кондратьев.

Вице-губернатор Сергей Власов сообщил, что к концу 2024 году в селе Свободное построят пожарную часть, работать она начнет в начале 2025 года. В хуторе Привольном к 2030 году планируют построить еще одну часть на две пожарные машины, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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