Кондратьев: на нацпроекты в Брюховецкий район направили 1,2 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 октября посетил Брюховецкий район и встретился с местными жителями.

Во время встречи обсудили социально-экономическое развитие района. Вениамин Кондратьев рассказал о том, что муниципалитет активно развивается, а ключевые отрасли экономики растут. Пищевая промышленность и переработка показывает рост более 100%, а розничная торговля — более 112%.

«Выстроена работа с инвесторами — с 2022 года реализовано 8 инвестпроектов на 2 млрд. Из краевого бюджета в этом году направили 1,2 млрд рублей в рамках программ. Важно, чтобы вся эта статистика была ощутима для каждого жителя — строились социально значимые объекты, качественно менялась жизнь», — отметил глава региона.

Первый вице-губернатор Игорь Галась рассказал о том, что в Брюховецком районе в 2022 году реализовывали 11 краевых госпрограмм, а сейчас их уже 15. По его словам, темп роста базовых отраслей составил к уровню 2018 года более 164%. Этот показатель выше, чем в целом по краю. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета по району за 7 лет увеличились в 1,5 раза.

Муниципалитету выделили федеральное финансирование по программе комплексного развития сельских территорий. В этом году деньги направили на строительство в хуторе Красная Нива дома культуры и пристройки к школе со спортзалом и столовой. В течение месяца дом культуры сдадут, его строительство завершили раньше срока. Также планируют сделать реконструкцию школы в станице Новоджерелиевской, построить спорткомплекс в станице Переяславской, ВОП — в Новом Селе и ФАП — в поселке Лиманском.

По словам главы района Сергея Ганжи, муниципалитет участвует в федеральном проекте по формированию комфортной городской среды, уже благоустроили 5 общественных территорий. Брюховецкий район участвует в 4 нацпроектах. Приоритет отдают решению вопросов ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев побывал на предприятиях пищевой переработки в Брюховецком районе.