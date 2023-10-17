Кондратьев побывал на предприятиях пищевой переработки в Брюховецком районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел комплекс по производству салатов и овощей «Белая дача», а также оценил обновление линии для консервирования продуктов на пищекомбинате «Антей».

«Муниципалитеты в условиях импортозамещения ищут свои экономические ниши. Брюховецкий район успешно осваивает сферу переработки овощей. Здесь создают предприятия, которые комплексно подходят к производственному процессу. Они заключают договоры с фермерами муниципалитета и соседних районов на поставку местных овощей», — отметил Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что на производстве с помощью современного оборудования выпускают продукцию, которую реализуют через федеральные розничные сети. Так, на полках магазинов появляется качественная и конкурентоспособная кубанская продукция.

Кроме того, глава региона посетил комплекс переработки салатов и овощей «Белая дача». Здесь переработают самостоятельно выращенную продукцию — около 400 т в месяц. Комплекс предлагает мытые салаты, фруктовые и овощные снеки для розницы, ресторанов и сетей быстрого питания. В рамках инвестпроекта здесь открыли отдельный цех для производства квашеной капусты. Он начнет работать уже в декабре, его мощность составляет 250 тыс. банок в месяц.

Также глава Кубани побывал на пищекомбинате «Антей», применяющем современные технологии российского производства и новую систему заморозки. Предприятие поставляет фасованные овощи крупным розничным сетям, а также на рынок гостиничного и ресторанного бизнеса. Сейчас там готовят к запуску линии для консервирования фасоли и кукурузы. Также на предприятии реализуется инвестпроект логистического комплекса, в котором будет склад замороженной продукции на 7,5 тыс. паллето-мест. Помимо этого, в планах до конца года достроить производственные помещения, лабораторию, а также «умный склад» с роботизированным хранением. В следующем году запустят линию заморозки фруктов и овощей.

Вениамин Кондратьев посетил и центральный стадион «Атлант», в котом проводится капитальный ремонт. Работы выполняют с опережением графика — их окончат уже в этом году, хоть завершение и планировалось в 2024 году.

«Важно создавать условия, чтобы подрастающее поколение гордилось своей малой родиной. Надо дать возможность реализоваться, найти себя. Для этого создаем в районе целый спортивный кластер, чтобы каждый мог заниматься любимым видом спорта. Это и есть лучшая инвестиция в молодежь», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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