Кондратьев поручил открыть офис врача общей практики в станице Передовой

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил доступность медпомощи станичникам в ходе рабочей поездки в Отрадненский район.

Сейчас в станице Передовой работает медучреждение, которое стоит с середины прошлого века, и здание уже давно не соответствует современным нормам.

«Исходя из количества населения, строить новую современную больницу в станице Передовой не целесообразно. Но жители даже самых небольших поселений должны получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. Для этого мы откроем в Передовой офис врача общей практики с дневным стационаром, а в соседней станице Удобной отремонтируем действующую больницу, оснастим ее самым современным оборудованием. Она будет круглосуточно принимать жителей ближайших поселков и станиц. К работам нужно приступить в начале 2023 года», — поручил Кондратьев.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что на строительство офиса врача общей практики потребуется год.

Руководитель департамента строительства региона Сергей Власов добавил, что деньги из краевого бюджета на эти цели заложат на октябрьской сессии ЗСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Отрадненском районе в 2023 году построят ясли на 60 мест.