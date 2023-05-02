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Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим из-за непогоды жителям Мостовского района

Общество
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Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим из-за непогоды жителям Мостовского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Муниципалитет получит финансовую помощь из краевого бюджета на ликвидацию последствий стихии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что районный бюджет не сможет самостоятельно справиться с расходами на восстановление поврежденных домов. Поэтому край поможет с финансированием. Глава региона подчеркнул, что важно как можно быстрее ликвидировать последствия стихии и помочь местным жителям вернуться к нормальной жизни.

Сильный град обрушился на Мостовский район 28 апреля, повредив крыши домов, сельхозугодия и теплицы. Больше всего пострадали жители Унароковского сельского поселения. В тот же вечер специалисты начали ликвидировать последствия стихии.

По словам главы района Сергея Ласунова, специалисты временно отремонтировали кровли, по итогам обходов были выявлены повреждения в 68 домовладениях. Собственники домов сейчас сдают документы для получения выплат. Также в ДК хутора Славянского работает оперативный штаб, куда можно обратиться лично или по телефону: 8-(86192)6-45-22, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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