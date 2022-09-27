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Кондратьев поручил оказать помощь кубанскому добровольческому отряду «Барс»

Общество
27.09.2022 17:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-poruchil-okazat-pomoshh-kubanskomu-dobrovolcheskomu-otryadu-bars
Кондратьев поручил оказать помощь кубанскому добровольческому отряду «Барс»
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 27 сентября.

Глава региона сообщил о том, что увидел обращение военного корреспондента Александра Сладкова, который рассказывает о том, что у бойцов кубанского добровольческого отряда «Барс» не хватает вещей первой необходимости.

«Дал поручение своему заместителю Александру Власову оперативно разобраться, в чем нуждаются военнослужащие. Если чего-то действительно не хватает, максимально быстро оказать помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

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