Кондратьев поручил к июлю обновить пандус на центральном пляже Новороссийска
Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 24 мая во время личного приема граждан.
Галина Михайлова из Новороссийска попросила главу региона обновить пандус для спуска людей в воду на центральном пляже города-героя. Губернатор поручил обновить пандус к 1 июля и добавил, что работу по улучшению безбарьерной среды на пляжах необходимо провести на всем побережье. Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий подчеркнул, что ситуацию с пандусом в Новороссийске отработают в ручном режиме.
«Курортные территории Краснодарского края должны быть максимально комфортны. Необходимо создать такие условия на пляжах, которые позволят каждому нашему жителю и гостю искупаться в море», — сказал Кондратьев.
В прошлом году в Сочи, Анапе и Темрюкском районе для маломобильных граждан установили более 40 пандусов. Каждый из них регулируется по длине, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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