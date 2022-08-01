Кондратьев поручил к 15 сентября привлечь дополнительные бригады на стройке ЖК «Жемчужина»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края 1 августа посетил стройку проблемного объекта вместе со своим заместителем Евгением Наумовым, руководителями профильных ведомств и будущими жильцами.

«Ко мне неоднократно обращались дольщики ЖК «Жемчужина», поэтому сегодня лично приехал на строительную площадку, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. С мая 2022 года достройкой комплекса занимается Региональная строительная компания, которой выделили все необходимые средства. Сегодня здесь стоят практически готовые дома, но я разделяю обеспокоенность людей — они видят слабую активность работ на объекте», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Кондратьев добавил, что к 15 сентября застройщик должен увеличить темпы и привлечь дополнительные бригады.

Вице-губернатор Евгений Наумов рассказал, что в ЖК «Жемчужина» три 17-этажных дома на 630 квартир. Большинство из них выкупили дольщики. Первый и второй литеры готовы на 80%, третий — на 40%. Простой в 2021 году был из-за халатного поведения подрядчика. Его уже сменили, рассказал вице-губернатор.

«Сейчас на объекте ежедневно находятся по 30-40 человек, они проводят внутренние работы. Новому подрядчику нужно полтора месяца, чтобы укомплектовать больше строительных бригад», — заявил Евгений Наумов.

В компании подрядчика также заверили, что с 15 сентября на территории ускорят работы. Дольщики ЖК «Жемчужина» одобрили озвученную дату, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре проблемный ЖК «Жемчужина» планируют достроить в 2023 году.