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Кондратьев поручил к 1 октября завершить подготовку к отопительному сезону

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-poruchil-k-1-oktyabrya-zavershit-podgotovku-k-otopitelnomu-sezonu
Кондратьев поручил к 1 октября завершить подготовку к отопительному сезону
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсудили подготовку ЖКХ к будущему отопительному сезону.

По словам главы региона, на подготовку к старту отопительного сезона в этом году направили 6,5 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей пойдут на обновление котельных и теплосетей.

«Времени остается немного — к 1 октября все работы на объектах необходимо завершить, их готовность к зиме должна быть стопроцентная. Результат жители оценят, когда в каждый дом придет тепло, а нештатные ситуации, аварии, будут максимально предупреждены», — сказал Кондратьев.

Сейчас в крае уже готовы 84% теплосетей и более 80% котельных, всего их в регионе 2,8 тыс.

Вениамин Кондратьев отдельно уделил внимание Сочи и Туапсинскому району, где летом из-за оползней и подтоплений пострадали объекты ЖКХ, а также Новороссийску, где произошли аварии на тепломагистрали и котельной.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, в Сочи поврежденные объекты восстановили. В Туапсинском районе работы завершат до 1 октября.

В Новороссийске аварии на теплосетях устранили, котельную и пострадавший участок отремонтировали, а также заменили еще 8 км сетей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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