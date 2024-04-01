Кондратьев поручил докапитализировать Фонд развития промышленности Кубани

Возможность дополнительного финансирования Фонда еще на 1 млрд рублей обсудили 1 апреля на расширенном планерном совещании.

«Все фонды развития и поддержки в регионе сработали на результат, создан действенный инструментарий мер и преференций. Предоставляя дешевые деньги бизнесу через институты поддержки, мы инвестируем на перспективу в бюджет края. В этом году докапитализировали Фонд развития промышленности до 7,2 млрд рублей. Важно грамотно распределять средства с акцентом на отрасли, которые принесут наибольшую прибыль. Именно такой подход дает нам рост в реальном секторе экономики», — сказал губернатор.

Наибольший объем господдержки по итогам прошлого года получили химпром, деревообработка, металлургия и металлообработка, машиностроение, производство строительных материалов, легкая промышленность и мебельная отрасль.

В 2024 году в рамках отраслевой госпрограммы субсидии на часть затрат получат предприятия по 9 направлениям, доложил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько. Еще по 16 программам финансирование предоставляет Фонд развития промышленности.

«С учетом высокой ключевой ставки Банка России — 16%, льготные займы краевого Фонда развития промышленности пользуются все большей популярностью. На рассмотрении находится более 50 заявок на сумму свыше 1,8 млрд рублей. С учетом такого спроса увеличение капитализации Фонда до 7,2 млрд рублей не покроет потребность предприятий в льготном заемном финансировании в 2024 году. В связи с чем, просим рассмотреть возможность докапитализации краевого ФРП еще на 1 млрд рублей до конца года», — сказал Хмелько.

Кондратьев поручил министерствам промышленности и финансов региона проработать вопрос дополнительной капитализации Фонда развития промышленности.

«Посмотрите, какие проекты «выстрелят», чтобы они были выгодны для региона. Мы поддерживаем то, что даст максимальный экономический эффект. Особое внимание необходимо обратить на коммуникации с федеральным Фондом развития промышленности. Важно совместно финансировать крупные проекты», — подчеркнул глава региона.

Фонд развития промышленности Кубани создали в 2018 году. Сейчас там действуют одни из самых низких ставок по льготным займам в стране — от 0,1 до 4% годовых. За это время ФРП предоставил свыше 280 займов на сумму около 7 млрд рублей. С его поддержкой реализовали порядка 80 проектов по расширению и модернизации промпроизводств, а также создали более 700 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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