Кондратьев поручил до 1 марта проверить все избирательные участки Кубани

До проведения выборов президента России остается уже менее двух месяцев.

В дни голосования: 15, 16 и 17 марта в Краснодарском крае будут работать свыше 2,8 тыс. избирательных участков.

«В условиях новых вызовов наша задача — принять исчерпывающие меры для обеспечения права свободного волеизъявления почти 4,4 млн избирателей», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор отметил, что до 1 марта необходимо проверить все избирательные участки Кубани на соответствие безопасности: пожарной и антитеррористической. При необходимости участки нужно оснастить камерами видеонаблюдения и резервными источниками питания.

Охранять общественный порядок на выборах президента России в Краснодарском крае будут более 30 тыс. полицейские, а также росгвардейцы и казаки.

Читайте также: к наблюдению за выборами президента РФ на Кубани подключат молодых юристов. Они усилят юридический блок Центра общественного наблюдения.