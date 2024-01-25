К наблюдению за выборами президента РФ на Кубани подключат молодых юристов

Студенты старших курсов юридических факультетов вузов Краснодарского края впервые примут участие в общественном наблюдении за президентскими выборами в России.

Они усилят юридический блок Центра общественного наблюдения. О работе ЦОН студентам рассказали на очередном заседании Общественного штаба, посвященного наблюдения за проведением выборов.

На базе Центра в Краснодаре по адресу: улица Совесткая, 30 в дни президентских выборов, которые пройдут 15, 16 и 17 марта, смонтируют видеостену с онлайн-трансляциями из избирательных участков региона.

В эти дни в ЦОН круглосуточно будут работать три экспертные группы: юридическая, мониторинговая и информационная. Главная задача юристов — отслеживать сведения о спорных ситуациях на участках, сообщает пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края.

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