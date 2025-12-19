Кондратьев: помощь бойцам СВО и их родным — безусловный приоритет

Прямая линия с Владимиром Путиным — это традиционный разговор президента РФ с жителями страны и журналистами. С его помощью глава государства подводит итоги года и через вопросы людей следит за реальной ситуацией во всех сферах жизни.

Самая главная тема в настоящее время — СВО. С первых минут прямого эфира президент заявил, что российские войска сейчас наступают по всем направлениям фронта, а контракт с Минобороны РФ в этом году заключили более 400 тыс. человек. При этом глава государства поручил не забывать и о тех защитниках, которые вернулись домой. Для них действует кадровая программа «Время героев», в рамках которой участники СВО проходят подготовку, чтобы занять руководящие места на государственной службе.

«Потенциал очень хороший у ребят. Конечно, сомнения были с самого начала о том, что одно дело — воевать, а другое дело — руководить коллективами, целыми отраслями или даже регионами, министерствами. У нас сотни тысяч ребят там воюют. Часть из них имеет потенциал, образование, опыт либо готовы его получать. Государство должно сделать все, чтобы предоставить такие возможности людям, доказавшим, что они готовы бороться за интересы Родины, не жалея себя. Благодарен руководителям регионов РФ за то, что они тиражируют эту программу в региональном масштабе», — подчеркивает Владимир Путин.

Такого же мнения придерживаются и в Краснодарском крае. За трансляцией вместе с вице-губернаторами следил глава Кубани Вениамин Кондратьев. В своих социальных сетях он отметил, что для региона помощь бойцам спецоперации с адаптацией и поддержка их семей — первоочередные задачи.

«Помощь нашим бойцам и их родным — безусловный приоритет. Их проблемы — наши проблемы. За каждой семьей закрепили сотрудников местных администраций. Всем, кто заключает контракт с Минобороны РФ, выплачиваем до 3 млн рублей. Дети бойцов получают приоритетное право на места в детских садах, бесплатное питание в школах, отдых в здравницах. Также предусмотрели компенсацию расходов на газификацию до 115 тыс. рублей и оздоровление в санаториях края на сумму до 130 тыс. рублей. По поручению президента в регионе действует кадровый проект «Герои Кубани», на который мы получили более 2 тыс. заявок. Сейчас 63 финалиста проходят обучение и стажировки в наших ведомствах и муниципальных администрациях, некоторые уже трудоустроены», — отмечает Вениамин Кондратьев.

После обсуждения успехов на полях спецоперации и в тылу, президент в прямом эфире прокомментировал состояние экономики России. Несмотря на непростые политические условия, ВВП в 2025 году вырос на 1%. Владимир Путин заявил, что снижение темпов роста — осознанная политика руководства страны.

«Это осознанные действия со стороны правительства и ЦБ, связанные с таргетированием инфляции. В целом задачу удается решать. Была поставлена цель — снизить инфляцию до 6%», — говорит президент.

Несмотря на «охлаждение» экономики России, экономика Краснодарского края показывает устойчивость вопреки вызовам, с которыми регион столкнулся в 2025 году.

В это непростое время удалось даже побить рекорд. Так, в прошлом году Кубань привлекла в свою экономику 1 трлн 120 млрд рублей. По прогнозам, в 2025 году эта цифра вырастет до 1 трлн 200 млрд рублей. Стабильности удалось достичь в том числе благодаря грамотному распределению краевого бюджета. В 2026 году его расходы составят 552 млрд рублей, при этом на социальную сферу направят более 382 млрд рублей.

Соцблок, а именно поддержка многодетных семей, — еще одна важная тема, которая звучала в ходе прямой линии.

«Вокруг семей у нас строится вся политика. Я прошу региональные власти, коллег в регионах об этом всегда помнить. Перед тем, как что-то сделать, мы должны подумать, как это отразится на жизни и на доходах семьи с детьми. В нашей стране пособие по уходу за ребенком выплачивается до полутора лет. Многие очень просят продлить пособие до трех лет. Надо прямо и по-честному сказать, что вопрос только в бюджетных ограничениях, никаких других оправданий этому нет. Правительство должно будет подумать, как в целом решать задачу подобного рода. Кроме того, есть потребность увеличить количество часов, когда ребенок может находиться в детском саду или в яслях. Условно, не до 18:00, а продлить этот срок пребывания. Но это потребует в свою очередь увеличить число педагогов и воспитателей. Значит, их нужно набрать и дать дополнительные ставки в эти учреждения. По этому пути надо идти», — объясняет Путин.

На Кубани живут 95 тыс. многодетных семей, в которых воспитывают более 300 тыс. детей. Региональные власти понимают, что большим семьям необходима серьезная поддержка: это бесплатное питание в учебных заведениях и проезд школьников в общественном транспорте, а также первоочередное зачисление в детские сады. Еще есть ежегодная выплата на приобретение школьной формы — более 6 тыс. рублей на каждого ребенка.

Тезисы президента о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет и об увеличении времени работы детских садов Вениамин Кондратьев поддержал.

«Полностью поддерживаем точку зрения главы государства. Еще в марте мы приняли решение: строить новые детские сады с ясельными группами. Что касается помощи многодетным семьям, то в крае действуют более 20 региональных мер поддержки. Мы постоянно работаем над тем, чтобы государственная помощь была максимально эффективной и доступной. Со следующего года краевой материнский капитал составит 167 тыс. рублей и будет предоставляться не только за третьего, но и каждого последующего ребенка. Сейчас также прорабатываем расширение направлений для его применения», — подчеркивает глава Кубани.

Открытый и честный разговор президента и жителей в прямом эфире шел 4,5 часа. Владимир Путин успел ответить на более чем 80 вопросов. Глава государства неоднократно говорил об ответственности и задачах регионов, определил четкий вектор для дальнейшей работы.

Во время эфира обращений из Краснодарского края не прозвучало, однако губернатор в курсе всех тем, беспокоящих кубанцев. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что работа над ними не прекращается ни на минуту.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев следил за ходом прямой линии президента вместе с коллегами. Он подчеркнул, что все задачи, озвученные во время эфира, будут выполнены.

