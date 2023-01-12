Кондратьев: Полтавский мусорный полигон должен эксплуатироваться качественно

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил 12 января во время «Прямой линии» в эфире телеканала «Кубань 24».

Говоря о ситуации с утилизацией бытовых отходов в регионе, губернатор прокомментировал ситуацию с Полтавским мусорным полигоном. Кондратьев отметил, что полигон возле станицы Полтавской появился 30 лет назад, а 2 года назад его приобрел инвестор и вложил в реконструкцию более 50 млн рублей.

Губернатор сказал, что если Полтавский полигон закрыть прямо сейчас, то это может негативно сказаться на инвестиционной репутации края. При этом глава Кубани добавил, что этот мусорный полигон должен эксплуатироваться качественно. Это обязательное условие.

«Если говорить о качественной эксплуатации полигона, вот здесь я с жителями «в одной лодке». Давайте потребуем, чтобы Полтавский полигон эксплуатировался качественно. Вот здесь давайте контролировать, смотреть и требовать, чтобы дорога не шла через станицу. И я здесь полностью поддерживаю жителей», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что полигон не должен расти в сторону станицы Полтавской. С инвестором должны быть оговорены жесткие рамки и требования, чтобы полигон эксплуатировался без вреда для местных жителей. В случае несоответствия он будет нести ответственность.

Кондратьев также подчеркнул, что ни в одном населенном пункте в Краснодарском крае жители не хотят, чтобы рядом с ними находился мусорный полигон, однако они нужны для обеспечения жизнедеятельности.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44 ;

; с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram (@direct_line_23_bot);

на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.

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