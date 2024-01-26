Кондратьев: полицейские обеспечивают порядок и соблюдение закона на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в заседании коллегии регионального ГУ МВД, которое прошло 26 января. На нем обсудили подготовку к ключевым событиям текущего года.

Глава Кубани напомнил, что по итогам 2023 года курорты региона приняли около 18,6 млн туристов. Многие жители России выбирают для отдыха Краснодарский край, потому что это по-настоящему безопасное место для семейного отдыха.

«В сегодняшних непростых условиях сотрудники полиции обеспечивают соблюдение законности и порядка в крае. Благодаря их службе у нас комфортно жить и отдыхать, а главное — вести бизнес», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор отметил, что в марте в Сочи пройдет масштабное мероприятие — Всемирный фестиваль молодежи, на который приедут тысячи человек из разных стран. Кроме того, в марте состоятся выборы президента России.

Кондратьев выразил уверенность, что кубанские полицейские примут все необходимые меры, чтобы эти мероприятия прошли на самом высоком уровне.

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