Кондратьев: поддержка бизнеса — это вклад в экономическую стабильность Кубани

По итогам 2022 года Краснодарский край возглавил список регионов по приросту финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. В сравнении с 2021 годом край нарастил ее объем в 2,5 раза — до 31,8 млрд рублей.

Вторую строчку заняли Москва и Нижегородская область. Третье место — Республика Башкортостан.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. В прошлом году малый и средний бизнес РФ привлек 812,5 млрд рублей льготных кредитов по гарантиям и поручительствам участников национальной гарантийной системы. Господдержку по нацпроекту получили более 44 тыс. предпринимателей. Объем кредитов с поручительством по стране за 2022 год вырос на 68%.

«Одновременно число МСП, получивших данную меру поддержки, увеличилось в 2,5 раза. Этого удалось достичь за счет совершенствования гарантийного механизма, расширения использования инструмента зонтичных поручительств, пересмотра требований к деятельности региональных гарантийных организаций. Важное значение имели также антикризисные изменения Банка России, внесенные в программу стимулирования кредитования. Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки», — сказал Белоусов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что объем поддержки создает комфортные условия для бизнеса на Кубани.

«Поддерживая бизнес сейчас, создавая самые выгодные условия для его развития, помогая переориентироваться в сегодняшнее непростое время, мы обеспечиваем стабильное «завтра» для наших жителей. Это новые производства и рабочие места, а также доходы, поступающие в бюджет в виде налогов. Наглядные результаты таких вложений уже есть. По итогам 2022 года у нас на 13 тыс. выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня оно превышает 279 тысяч. Это те люди, которые кормят не только свои семьи, но и дают возможность работать своим землякам», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани также сообщил, что основные механизмы поддержки — это крупные краевые фонды. В 2022 году капитализация Фонда развития промышленности выросла на 2 млрд рублей. Фонда микрофинансирования — на 300 млн рублей и Фонда развития бизнеса — на 200 млн рублей.

За прошлый год Фонд развития промышленности предоставил промпредприятиям рекордные 2,7 млрд рублей. Фонд микрофинансирования выдал 1 тыс. 59 займов на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Это является абсолютным рекордом в его истории.

Кроме того, Фонд развития бизнеса предоставил 500 поручительств на сумму, превышающую 3 млрд рублей. Это позволило бизнесу привлечь кредиты на сумму 6,8 млрд рублей.

Помимо этого в прошлом году на Кубани запустили специальные меры поддержки импортозамещающих производств. Часть из них не имеют аналогов в России. Например, финансирование 30% затрат, не более 300 млн рублей. На это регион выделяет свыше 1,4 млрд рублей на ближайшие 3 года.

В сфере промышленности предоставляется возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков. Для IT-компаний с 6% до 1% и с 15 до 5% снизили налоговую ставку на доход по упрощенной системе налогообложения. В курортной сфере предоставляется налоговая льгота на 10 лет для новых проектов стоимостью более 500 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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