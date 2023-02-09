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Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодаре вошел в пятерку лучших по отрасли в РФ

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/yuzhnyj-zavod-tyazhelogo-stankostroeniya-v-krasnodare-voshel-v-pyaterku-luchshih-po-otrasli-v-rf
Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодаре вошел в пятерку лучших по отрасли в РФ
Фото t.me/kondratyevvi

Об этом 9 февраля сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края напомнил, что ЮЗТС начал работу на базе завода имени Седина в 2016 году и является правообладателем его товарного знака. В настоящее время завод выпускает свыше 30 сложных станков, которые используют в авиастроении, металлургии, энергетике.

«В прошлом году завод отгрузил почти вполовину больше продукции, чем в 2021. Краевая промышленность планомерно наращивает объемы производства, опережая общероссийские показатели. Со своей стороны мы стараемся системно помогать нашим предприятиям. На комплекс мер поддержки в прошлом году направлено 2,6 млрд рублей. Субсидии получили 89 предприятий и 2 промпарка, а Фонд развития промышленности региона предоставил 96 льготных займов. Это позволило модернизировать производственные мощности и расширить спектр импортозамещающих производств», — написал Кондратьев в Telegram.

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