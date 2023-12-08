Кондратьев: поддерживаю решение Путина баллотироваться на новый срок

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях высказался о решении президента России Владимира Путина баллотироваться на выборах.

«Это хорошая новость. Благодаря инициативам Владимира Путина мы реализовали в Краснодарском крае много проектов, направленных на улучшение качества жизни кубанцев, обеспечили развитие сельского хозяйства, промышленности и санаторно-курортного комплекса. Уверен, что под руководством сильного президента наша страна будет процветать, сохранит свое лидерство как самодостаточная и независимая держава, а Краснодарский край продолжит развиваться», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Решение президента также поддержал глава Краснодара Евгений Наумов.

«Полностью поддерживаю важное для всей страны решение Владимира Путина! Вместе с Вами Россия будет и дальше расти, развиваться и становиться все сильнее!» — написал Наумов в Telegram.

Кроме того, мнение о решении президента высказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Считаю это решение исторически значимым для страны. Необходимо сохранить уверенный и суверенный курс государства, продолжить все федеральные проекты и инициативы для защиты и укрепления Отчизны, ее развития во всех отраслях. Это возможно только под руководством сильного национального лидера. Всецело выражаю поддержку Владимиру Путину и благодарю за внимание к Сочи. При поддержке президента, правительства и нашего губернатора реализуем все инициативы, важные для комфортной жизни и отдыха на главном курорте страны», — написал Копайгородский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин заявил о решении баллотироваться на пост президента России.