Кондратьев поддержал предложение создать на Кубани киберспортивную лигу

Эту идею глава региона 25 декабря обсудил с выпускниками проекта «Бизнес молодых».

В ходе встречи предприниматель из Сочи Владимир Гамалов, который развивает «Школу киберспорта», предложил провести соревнования на кубок губернатора или создать региональную киберспортивную лигу.

Глава Краснодарского края отметил, что необходимо развивать все ИТ-сферы.

«Компьютерный спорт – направление, которое в мировом пространстве получило статус серьезных соревнований. Понимаю, что нам необходимо развивать киберспорт. Он позволяет развить множество навыков – командную работу, коммуникацию, умение принимать правильные и быстрые решения. Это такой же интеллектуальный вид спорта, как шахматы. И если он вовлекает в киберспортивные пространства молодежь, помогает найти талантливых и одаренных специалистов, то однозначно нуждается в поддержке», — сказал Вениамин Кондртьев.

Министерству спорта совместно с департаментом информатизации и связи глава региона поручил проработать вопрос создания киберспортивной лиги, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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