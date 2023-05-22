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Первое золото чемпионата РФ по компьютерному спорту в истории Кубани получил участник из Краснодара

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervoe-zoloto-chempionata-rf-po-kompyuternomu-sportu-v-istorii-kubani-poluchil-uchastnik-iz-krasnodara
Первое золото чемпионата РФ по компьютерному спорту в истории Кубани получил участник из Краснодара
Фото t.me/timchenkosv

В дисциплине «стратегия в реальном времени» StarCraft 2 победу одержал житель краевой столицы Яков Моисеенко. В финале он одолел со счетом 3-2 соперника из Москвы.

С победой киберспортсмена поздравил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Тимченко отметил, что в 1897 году, когда мир только узнал о компьютере, невозможно было предположить, что насколько компьютеры проникнут в повседневную жизнь и спорт.

«Сложно было представить, что компьютерное программирование или игра станут спортивными дисциплинами. Наше взрослое поколение скептически отнеслось к веяниям нового времени. Однако сегодня можно смело сказать, что эти направления активно развиваются и вполне заслуженно занимают место среди других спортивных дисциплин», — написал Тимченко в Telegram.

Читайте также: на Кубани с каждым годом компьютерный спорт набирает обороты. О развитии киберспорта на Кубани рассказали председатель Краснодарского краевого отделения Федерации киберспорта России Александр Спицын и капитан команды по Dota 2 КубГАУ Данила Ермолович.

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