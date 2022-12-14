Двое детей с тяжелыми заболеваниями из Краснодара получили новогодние подарки от Кондратьева

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в благотворительной акции «ДоброЕлка».

В этом году глава региона выбрал шесть открыток, в которых тяжелобольные дети указали подарки, которые мечтают получить к Новому году. Кондратьев 14 декабря исполнил желания двух девочек из Краснодара.

Так, 13-летняя Любава Селиванова получила мольберт и набор художника. В прошлом году у нее диагностировали лимфому Ходжкина. Это онкологическое заболевание разрушает иммунную систему и поражает лимфоциты. Любаву воспитывают в многодетной семье. Она уже прошла курс химиотерапии, а в следующем году ей предстоит пройти курс лучевой терапии.

Еще один подарок от губернатора получила 5-летняя Катя Кузнеделева. Она мечтала, чтобы у нее к Новому году появился магнитный конструктор. У девочки редкое заболевание — WAGR спектр и аниридия. В среднем, оно встречается один раз на миллион человек. Сильная опухоль поразила почку ребенка, и ее не удалось сохранить. Также у Кати катаракта, слабое зрение, астигматизм и нистагм.

Принять участие в акции «ДоброЕлка» может каждый желающий. Сделать подарок ребенку с тяжелым заболеванием можно до 18 декабря на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках акции «ДоброЕлка» Кондратьев подарит детям с тяжелыми заболеваниями на Новый год: мороженицу — 8-летней Марианне из Анапы, штатив для записи видео — 5-летнему Максиму из Мостовского района, мольберт и набор художника — 13-летней Любаве из Краснодара, магнитный конструктор — 5-летней Екатерине из Краснодара, железную дорогу с поездами — 4-летнему Савелию из Крыловского района и машинку на радиоуправлении — 9-летнему Матвею из Горячего Ключа.