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Кондратьев почтил память героев Великой Отечественной войны в Минске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pochtil-pamyat-geroev-velikoj-otechestvennoj-vojny-v-minske
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в сопровождении оркестра почетного караула Минской военной комендатуры возложил цветы к монументу Победы.

Глава Кубани отметил, что нужно чтить и уважать общую историю России и Беларуси.

«Народы России и Беларуси вместе сражались за победу над фашизмом в тылу и на передовой. Они отстояли эту землю. Память об их подвиге навсегда в наших сердцах», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Кубанская делегация приехала в Беларусь 18 сентября. Власти Краснодарского края планируют посетить несколько предприятий и провести важные переговоры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Беларуси Роман Головченко 18 сентября провели рабочую встречу в Минске. Стороны подписали новое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

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