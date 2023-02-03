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Кондратьев: почти 4 тыс. казаков-добровольцев выполняют боевые задачи в зоне СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pochti-4-tys-kazakov-dobrovoltsev-vypolnyayut-boevye-zadachi-v-zone-svo
Кондратьев: почти 4 тыс. казаков-добровольцев выполняют боевые задачи в зоне СВО
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил полигон, где казаки проходят боевое слаживание и обучаются тактико-оперативным навыкам.

Глава Кубани сообщил, что в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции находятся почти 4 тыс. казаков-добровольцев.

«Поговорил с ребятами о качестве боевой подготовки. Она разнообразная — тактические занятия, стрельбы, минно-взрывное дело, использование беспилотников. За месяц тренировок они должны подготовиться к суровым боевым условиям. Уверен, каждый из них справится с поставленными задачами и будет достойно защищать интересы Родины», — написал Кондратьев в Telegram.

На базе первого в России казачьего специального учебного центра «Кубань» сейчас проходят обучение порядка 100 человек, рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Подготовку казаки освоят в течение месяца, а затем отправятся в зону спецоперации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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