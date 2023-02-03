Кондратьев: почти 4 тыс. казаков-добровольцев выполняют боевые задачи в зоне СВО
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил полигон, где казаки проходят боевое слаживание и обучаются тактико-оперативным навыкам.
Глава Кубани сообщил, что в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции находятся почти 4 тыс. казаков-добровольцев.
«Поговорил с ребятами о качестве боевой подготовки. Она разнообразная — тактические занятия, стрельбы, минно-взрывное дело, использование беспилотников. За месяц тренировок они должны подготовиться к суровым боевым условиям. Уверен, каждый из них справится с поставленными задачами и будет достойно защищать интересы Родины», — написал Кондратьев в Telegram.
На базе первого в России казачьего специального учебного центра «Кубань» сейчас проходят обучение порядка 100 человек, рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
Подготовку казаки освоят в течение месяца, а затем отправятся в зону спецоперации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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