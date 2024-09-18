Кондратьев: почти 1 млрд яиц произвели сельхозпредприятия Кубани с начала года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 сентября рассказал об успехах птицеводства региона.

По его словам, Кубань продолжает удерживать лидирующие позиции по производству мяса птицы и выпуску яиц.

«Сейчас на фермах и в хозяйствах региона содержат больше 26,4 млн голов всех видов птиц — это на 7% больше, чем в прошлом году. Кроме того, с начала года наши сельхозпредприятия произвели почти 1 млрд яиц. Самые крупные хозяйства расположены в Выселковском, Белореченском, Курганинском, Красноармейском районах и Новороссийске. Работает в Лабинском районе и племенная птицефабрика, которая комплектует поголовье. Благодаря нашим трудолюбивым птицеводам край обеспечен качественной и безопасной продукцией», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

С начала года поголовье птицы в крупных сельхозорганизациях выросло почти на 20% — сейчас оно составляет 14,8 млн штук, еще 11,6 млн содержат в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Также в регионе комплектуют бройлерные птицефабрики от собственных родительских стад.

Качественным инкубационным яйцом кубанских производителей обеспечивает птицеводческий завод «Лабинский» — он состоит в государственном племенном регистре России. Кроме того, на Кубани работают три крупнейших предприятия, у которых есть собственные родительские стада. Благодаря этому потребность в товарном молодняке кур мясных пород в регионе закрыта на 90%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: выставка сельхозпродукции «Кубанская ярмарка» откроется 26 сентября в Краснодаре.