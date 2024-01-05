Кондратьев поблагодарил сотрудников оперативных служб за работу в праздники

Специалисты круглосуточно помогают жителям и гостям региона, отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«В эти новогодние каникулы десятки тысяч специалистов наших аварийно-спасательных служб круглосуточно находятся на своих рабочих местах. Благодарен каждому из них. Непростыми эти дни выдались для наших медиков. С начала года зарегистрировано свыше 41 тыс. обращений в поликлиники и больницы края, более 26 тыс. выездов бригад скорой помощи. На дежурстве также спасатели, полицейские и работники коммунальных служб. Благодаря их работе, обеспечена безопасность и своевременная помощь жителям и гостям края, свет и тепло в наших домах», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Сейчас в регионе к устранениям технологических нарушений в электросетевом комплексе готовы почти 1,2 тыс. аварийно-восстановительных бригад общей численностью 6,5 тыс. человек, а также 4,2 тыс. единиц автомобильной и спецтехники. Кроме того, сформирован резерв мобильных электрических станций. Также на Кубани дежурят более 540 бригад скорой помощи, а в охране общественного порядка задействованы более 9,3 тыс. казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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