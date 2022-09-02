Кондратьев: по данным Росстата, в Краснодарском крае живут 5 млн 838 тыс. 273 человека

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Согласно итогам Всероссийской переписи, население Кубани составляет 5 млн 838 тыс. 273 человека. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал эти результаты неоднозначными.

Глава Кубани отметил, что, судя по увеличению количества школьников, население Кубани превышает озвученное число.

«Сегодня многие обсуждают итоги Всероссийской переписи населения. Результаты, конечно, неоднозначные. По данным Росстата, на Кубани проживает 5 млн 838 тыс. 273 человека. Но только по увеличению количества школьников, очевидно, что жителей в крае больше. Тем не менее, видно, как сильно за эти годы вырос наш регион. Теперь мы третьи в стране по количеству проживающих. А Краснодар, наконец-то, официально получил статус города-миллионника. Это значит, что у нас появится больше возможностей для развития своих территорий», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лидером по числу жителей в Краснодаре стал Прикубанский округ.