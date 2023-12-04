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Кондратьев: пляжи в Краснодарском крае должны быть доступны для жителей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-plyazhi-v-krasnodarskom-krae-dolzhny-byt-dostupny-dlya-zhitelej
Кондратьев: пляжи в Краснодарском крае должны быть доступны для жителей
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Во время «Прямой линии» 4 декабря к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обратилась жительница поселка Соснового Туапсинского района.

По словам женщины, в этом году пляж в поселке закрыли для местных жителей — для них оставили только небольшой участок.

Вениамин Кондратьев сообщил о том, что Кубань в этом году уже приняла 17,5 млн туристов, а к концу году будет уже 18 млн.

«Ведомственные санатории пытаются создать комфортные условия для тех, кто у них отдыхает. Но у нас по федеральному законодательству пляжи должны оставаться в свободном доступе. И они не должны быть закрыты — это общественное пространство», — подчеркнул губернатор.

По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, пляж огородили в районе пансионата «Сосновый».

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий сообщил о том, что проход закрыли в соответствии с антитеррористическими требованиями. При этом местные жители могут воспользоваться альтернативным маршрутом.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что пляж должен быть доступным для всех местных жителей, а сам  сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Прямую линию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева можно посмотреть на нашем сайте, в нашем Telegram-канале и социальных сетях: VKOKRuTube и YouTube.

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