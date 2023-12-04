Кондратьев: все курортные города края после шторма вернулись к жизни за 2–3 дня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии» ответил на обращения жителей, у которых из-за непогоды пострадало имущество.

Обращение к губернатору поступило от жителя Мысхако — его дом пострадал от удара стихии 27 ноября: снесло дымоход, из-за чего пришлось отключить отопление, а также разрушило крышу.

«Глава Новороссийска сейчас слышит — не сомневаюсь, что обращение возьмут на контроль. Я прошу пересмотреть подход на местах к обращениям жителей, которые пострадали от циклона. Чтобы мы видели проблему конкретного человека», — акцентировал губернатор.

Непогода испытывает регион на прочность каждый год, отметил глава Кубани. Краснодарский край готов к таким ударам, с последствиями стихии удается справляться оперативно, курортные города вернулись к жизни за 2–3 дня.

Прямую линию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева можно посмотреть на нашем сайте, в нашем Telegram-канале и социальных сетях: VK, OK, RuTube и YouTube.