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Кондратьев: планируем, чтобы к 2024 году в каждом муниципалитете был Центр единоборств

Спорт
13.08.2022 11:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-planiruem-chtoby-k-2024-godu-v-kazhdom-munitsipalitete-byl-tsentr-edinoborstv
Кондратьев: планируем, чтобы к 2024 году в каждом муниципалитете был Центр единоборств
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России 13 августа отмечается День физкультурника. Губернатор Краснодарского края рассказал о спортивных достижениях региона.

«Наш край 10 лет подряд входит в число лидирующих регионов по развитию спорта. Систематически физическими упражнениями занимаются почти 3 млн жителей Кубани. Такие показали — закономерный результат», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он отметил, что в крае ежегодно сроят различные спортобъекты.

«Это площадки с воркаут-зонами, универсальные спортивные комплексы со всем необходимым оборудованием, бассейны, залы шаговой доступности. В сельской местности они становятся центром притяжения молодежи. Стремимся, чтобы к 2024 году в каждом муниципалитете было по одному Центру единоборств», — добавил губернатор.

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