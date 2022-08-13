Кондратьев: планируем, чтобы к 2024 году в каждом муниципалитете был Центр единоборств
Спорт
13.08.2022 11:50
В России 13 августа отмечается День физкультурника. Губернатор Краснодарского края рассказал о спортивных достижениях региона.
«Наш край 10 лет подряд входит в число лидирующих регионов по развитию спорта. Систематически физическими упражнениями занимаются почти 3 млн жителей Кубани. Такие показали — закономерный результат», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.
Он отметил, что в крае ежегодно сроят различные спортобъекты.
«Это площадки с воркаут-зонами, универсальные спортивные комплексы со всем необходимым оборудованием, бассейны, залы шаговой доступности. В сельской местности они становятся центром притяжения молодежи. Стремимся, чтобы к 2024 году в каждом муниципалитете было по одному Центру единоборств», — добавил губернатор.
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