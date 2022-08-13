Кондратьев: планируем, чтобы к 2024 году в каждом муниципалитете был Центр единоборств

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России 13 августа отмечается День физкультурника. Губернатор Краснодарского края рассказал о спортивных достижениях региона.

«Наш край 10 лет подряд входит в число лидирующих регионов по развитию спорта. Систематически физическими упражнениями занимаются почти 3 млн жителей Кубани. Такие показали — закономерный результат», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он отметил, что в крае ежегодно сроят различные спортобъекты.

«Это площадки с воркаут-зонами, универсальные спортивные комплексы со всем необходимым оборудованием, бассейны, залы шаговой доступности. В сельской местности они становятся центром притяжения молодежи. Стремимся, чтобы к 2024 году в каждом муниципалитете было по одному Центру единоборств», — добавил губернатор.

Читайте также: в Сочи проведут Летние Паралимпийские игры с участием атлетов дружественных стран.