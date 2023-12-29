Кондратьев передал подарки трем детям в рамках акции «Елка желаний»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев перед началом заседания Госсовета 27 декабря снял с елки три шара с мечтами детей — двух из Краснодарского края и одного из Херсонской области.

Дед Мороз со Снегурочкой уже доставили подарок для 4-летнего Ивана из Славянска-на-Кубани. Мальчик просил военный тягач и танк. Такой техникой, по его словам, управляет его отец — участник спецоперации.

Подарок уже прибыл и к 6-летнему Артему из хутора Новоукраинский Крымского района. Он хотел подвесное кресло. Горный велосипед для Максима из села Азовское Херсонской области, который он хотел на Новый год, еще в пути. его привезут в ближайшее время.

Стать участником всероссийской акции «Елка желаний» и исполнить мечты тяжелобольных детей и ребят из малообеспеченных семей можно на сайте елкажеланий.рф, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев исполнит мечты трех детей из Краснодарского края и Херсонской области.