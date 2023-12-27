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Кондратьев исполнит мечты трех детей из Краснодарского края и Херсонской области

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-ispolnit-mechty-treh-detej-iz-krasnodarskogo-kraya-i-hersonskoj-oblasti
Кондратьев исполнит мечты трех детей из Краснодарского края и Херсонской области
Фото t.me/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие во всероссийской акции «Елка желаний».

«Снял несколько шаров с мечтами детей. Двое ребят из Краснодарского края: Артем из хутора Новоукраинский Крымского района мечтает о подвесном кресле, а Иван из Славянска-на-Кубани – об игровом наборе военных машин. Максим из села Азовское Херсонской области — о горном велосипеде. Все пожелания ребят обязательно исполним», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Исполнить новогоднюю мечту ребенка может каждый желающий — для этого нужно выбрать конкретное желание тяжелобольного ребенка или ребенка из малообеспеченной семьи на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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