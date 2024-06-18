Кондратьев: Павловский район показал рост по основным экономическим показателям

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 июня в рамках рабочей поездки в Павловский район провел встречу с активом муниципального образования.

Глава региона отметил, что прошлая такая встреча состоялась около семи лет назад, и за это время в районе произошли существенные перемены.

«Объем собственных доходов консолидированного бюджета вырос почти вдвое и по итогам 2023 года составил около 1,2 млрд рублей. Район демонстрирует рост по основным экономическим показателям, но самое главное, чтобы эти изменения были заметны жителям. Результат должен быть в работающих производствах, благоустроенных дорогах, парках, скверах, новых школах и поликлиниках», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По словам первого вице-губернатора Игоря Галася, за 5 лет базовые отрасли Павловского района продемонстрировали темпы роста почти в 157%. Их общий объем в денежном эквиваленте по итогам прошлого года достиг порядка 55 млрд рублей.

«Наиболее высокими темпами росла промышленность, сельское хозяйство и розничная торговля. В 2024 году району необходимо обеспечить рост ведущих отраслей экономики на 10,1%. В текущем году мы предусмотрели 1,6 млрд рублей межбюджетных трансфертов в рамках 12 госпрограмм», — сообщил замгубернатора.

Также власти проработали проект долгосрочного плана социально-экономического развития Павловской сельской агломерации до 2030 года. В соответствии с ним реализуют 49 мероприятий, нацеленных на развитие социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры стоимостью около 2,6 млрд рублей.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что возможности региональной казны позволяют развивать все сферы экономики. Так, Павловский район может сделать упор на инвестиционное развитие. Сейчас в муниципалитете реализуют 4 проекта на общую сумму 5,5 млрд рублей, что позволит создать порядка 350 рабочих мест.

Это единственный на Кубани муниципалитет, через который проходит сразу две федеральные трассы — М-4 «Дон» и Р217 «Кавказ». Такая особенность делает его перспективной территорией для создания логистических комплексов и развития современной придорожной торговли, цитирует замглавы Кубани Александра Руппеля пресс-служба администрации Краснодарского края.

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