Кондратьев ознакомился с технологиями строительства дорог в Беларуси

Губернатор Краснодарского края находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. Вениамин Кондратьев осмотрел участок трассы М3 «Минск-Витебск».

Губернатору Краснодарского края рассказали о технологии строительства дорог, показали передвижной завод по производству цементобетона, которые устанавливают вблизи строящих дорог. На таких передвижных заводах делают тяжелый марочный бетон. Объем производства составляет около 1,2 тыс. куб. м. в смену или до 7 вагонов чистого цемента. Завод размещают так, чтобы от загрузки бетона до укладки прошло не более 40 минут. После завершения строительства дороги такой мобильный завод собирают и перевозят на другой объект, на это уходит всего 3 недели.

Вениамину Кондратьеву показали, как идет укладка бетона. Процесс идет по особой технологии. В результате эксплуатационные свойства дороги повышаются, происходит перераспределение нагрузки на полотно, а качественные показатели бетонного покрытия повышаются. По сравнению с 10 годами, которые служит асфальтовое покрытие, тяжелый бетон может эксплуатироваться 25 лет. Еще одно преимущество такого полотна — цемент и щебень при его устройстве применяют белорусского производства.

Как отметил Вениамин Кондратьев, строительство таких трасс — сложный организационный процесс, так как связан с покупкой и доставкой материалов и техники, контролем за организацией работы, соблюдением технологических процессов. Вениамин Кондратьев также отметил, что хорошие и качественные дороги стали визитной карточкой Беларуси.

«И нашему краю нужны подобные технологии. По дорогам Кубани ежегодно едут миллионы туристов, круглый год работают морпорты и промышленные центры юга России. Нагрузка на дороги превышает норму, а ремонты дают результат на время. Нам необходима долгосрочная перспектива, чтобы не только латать старые, но и строить новые автомагистрали», — сказал Вениамин Кондратьев.

В рамках рабочего визита в Беларусь Вениамин Кондратьев также встретился с руководством компании «Белгипродор» в Минске, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 19 сентября приехал в Беларусь. Там он встретился с генеральным директором предприятия «Минскавтодор-Центр» Василием Гледко и начальником главного управления автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Григорием Глазко.