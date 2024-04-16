В новом Центре единоборств в Каневском районе занятия проводят в три смены

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 апреля рабочий день проводит в Каневском районе.

Глава региона посетил Центр единоборств в станице Каневской, который недавно построили в рамках профильной краевой программы. В нем открыли три секции: дзюдо, самбо и вольной борьбы. Там занимается 275 человек — и взрослые, и дети. Занятия организовали в три смены.

«Вижу, что получилось очень хорошо и достойно. У вас сильная школа самбо. Уверен, нашей молодежи важно ощущать сопричастность к великой спортивной истории своего района, региона и всей страны», — сказал Кондратьев.

В новом Центре единоборств в Каневском районе также проводят семинары, соревнования и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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