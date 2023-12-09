Кондратьев открыл первый фестиваль «Летопись олимпийцев Краснодарского края»

Фестиваль спорта собрал на главной арене «Баскет-холла» в Краснодаре более 5 тыс. человек. Губернатор Вениамин Кондратьев 9 декабря дал старт этому событию вместе с председателем Олимпийского совета Краснодарского края, первой Олимпийской чемпионкой в прыжках на батуте Ириной Караваевой.

Фестиваль теперь станет ежегодным. Напутствуя юных спортсменов, глава Кубани пожелал им верить свои силы, упорно идти к мечте, как это делали прославленные олимпийцы.

«Имена наших чемпионов невозможно вычеркнуть из истории мирового спорта. Спортивная летопись региона богата традициями, большими победами и достижениями. Честь страны на Олимпиадах защищали 236 кубанцев, завоевали 70 медалей. Легендарные Людмила Брагина, Ирина Караваева, Людмила Чернова, Александр Москаленко и все наши олимпийцы — большая гордость края и России. Наши спортсмены — настоящие герои. Продолжают упорно тренироваться и готовиться к новым рекордам. Без них не может быть настоящего олимпийского движения, ведь борьба должна проходить между сильнейшими. Мы обязательно преодолеем все трудности. А преемственность победных традиций будет продолжена», — заявил Вениамин Кондратьев.

Почетными гостями спортивного фестивали стали около 60 олимпийских чемпионов, включая паралимпийцев и сурдлимпийцев, свыше 40 заслуженных тренеров Кубани.

Зрители увидели красочное лазерное шоу, выступления лучших творческих коллективов и спортсменов сборных региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краткая справка в цифрах:

На территории Краснодарского края действует 276 спортивных организаций.

спортивных организаций. Физкультурно-спортивные организации посещает свыше 200 тыс. человек по 94 видам спорта.

человек видам спорта. С воспитанниками занимаются более 5 тыс. тренеров.

тренеров. С 1952 года кубанские спортсмены приняли участие в 23 Олимпиадах.

Олимпиадах. Кубанские атлеты завоевали 26 золотых, 23 серебряных и 28 бронзовых медалей.

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