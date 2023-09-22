Кондратьев: от жителей края поступило более 3,5 тыс. жалоб на электроснабжение

Максимум потребления электроэнергии зафиксировали в августе — 6 тыс. мВ.

«С начала этого года от жителей края получили более 3,5 тыс. обращений о перебоях и низком напряжении электроэнергии в сети. В целом, нам удалось удержать ситуацию под контролем. Впереди отопительный сезон. К нему необходимо тщательно подготовить электросетевой комплекс», — написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор поручил до 15 сентября закончить плановый ремонт на всех объектах электроэнергетики, сформировать аварийные бригады и запас техники, а также создать дорожную карту по решению проблемы энергодефицита в Краснодарском крае.

«Количество потребителей в крае растет, появляются новые предприятия, социальные объекты, целые микрорайоны. Мощностей не хватает. Устранять инфраструктурные ограничения и создавать совместную краевую программу опережающего развития по муниципалитетам нужно уже сегодня — причем с конкретными сроками. Это стратегический для края документ, из-за отсутствия которого страдает развитие всех сфер жизни края, в том числе экономики», — сказал Кондратьев.

Карту разработают в течение месяца — она позволит не только решить существующие проблемы электроснабжения, но и те, которые могут возникнуть в будущем.

«Только в Краснодаре надо построить порядка 14 новых подстанций. Эти вопросы требуют тщательной проработки. Не оформлены в установленном порядке участки для возведения новых объектов, а для этого нужно провести работы по выделению земли, подготовке проектно-сметной документации. Решение данного вопроса — один из приоритетов нашей совместной деятельности», — цитирует председателя ЗСК Юрия Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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