Сеть солнечных электростанций за 15 млрд рублей построят в 2025 году в Краснодарском крае

Суммарно 33 солнечных станции в Северском, Лабинском, Мостовском районах, а также в Армавире будут вырабатывать 160 МВт электроэнергии.

Благодаря этим станциям на Кубани упадет энергодефицит, повысится надежность электроснабжения потребителей, также будут компенсироваться потери при передаче электричества.

«Ввод в эксплуатацию всех указанных объектов солнечной генерации обеспечит выработку чистой электроэнергии около 212 млн кВт/ч в год, что, в свою очередь, позволит ежегодно сокращать выбросы СО2 на 70 тыс. тонн. Электроэнергия от солнечных электростанций будет поступать в единую энергосистему региона, а затем распределяться по потребителям», — рассказали в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

В Лабинском районе уже построили и стали использовать девять солнечных электростанций, вырабатывающих по 4,9 МВт каждая. Планируется, что электричество будут поставлять в сентябре. Также в Северском районе завершили строительство станций общей мощностью в 44,1 МВт. Сейчас специалисты заняты технологическим присоединением оборудования к инфраструктуре. Аппаратуру планируют ввести в эксплуатацию в следующем году.

Кроме того, в Мостовском районе в декабре 2025 года хотят построить девять станций, общая мощность которых составит 44,1 МВт. Также в Армавире установят шесть объектов, вырабатывающих по 4,9 МВт, сообщает «Кубань-Информ».

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