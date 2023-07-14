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Кондратьев осмотрит пострадавшие от непогоды поселки Туапсинского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-osmotrit-postradavshie-ot-nepogody-poselki-tuapsinskogo-rajona
Кондратьев осмотрит пострадавшие от непогоды поселки Туапсинского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 июля проверит ход восстановительных работ и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий ЧС.

В Туапсинском районе действует режим ЧС. В ночь на 12 июля в районе выпала трехмесячная норма осадков. Были подтоплены жилые дома, соцобъекты и объекты коммунальной инфраструктуры.

«Сегодня вместе с моими заместителями и прокурором края Сергеем Табельским в Туапсинском районе. Проверим, как идут восстановительные работы в пострадавших от подтоплений населенных пунктах», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В туапсинском районе продолжаются работы по очистке территории от нанесенных грязи, камней и веток и восстановлению работы коммунальной инфраструктуры. Оценочные комиссии обходят дворы и подсчитывают причиненный стихией ущерб, чтобы местные жители как можно быстрее начали получать выплаты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Туапсинском районе подтопленных домов и дворов не осталось.

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