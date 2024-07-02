Кондратьев осмотрел новый корпус школы в станице Крыловской

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 июля в ходе рабочего визита осмотрел школу № 1 в станице Крыловской.

В сентябре 2023 года в школе открыли новый корпус на 200 мест для начальных классов, который оборудовали по современным стандартам. В летнее время для детей здесь работает школьный лагерь.

«В школе все гармонично устроено для комфорта учеников. Классы отвечают образовательному стандарту. Мы не экономим на будущем наших детей, и делаем все, чтобы у них была возможность учиться в таких условиях», — сказал Вениамин Кондратьев.

Корпус пристроили к основному зданию по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры», также благоустроили двор. Всего в школе обучаются более 550 детей, начальная школа занимается только в первую смену. В здании оборудовали лифт на второй этаж, актовый зал и столовую, а также библиотечно-ресурсный центр и центр детских инициатив.

«Главное, что ребята теперь учатся здесь в одну смену. Есть спортивное ядро, рядом — Центр единоборств. Пищеблок прекрасный. Созданы все условия, чтобы дети росли здоровыми, сильными и успешными», — отметил губернатор.

Школа №1 в Крыловской — участник проектов «Самбо в школу», «Шахматы», «Школьный театр», «Футбол в школу». Здесь работают «Точка роста», профильные кабинеты по естественным и точным наукам.

Всего в муниципалитете работают 14 общеобразовательных и одна специальная школы, 10 детсадов и 2 учреждения допобразования. В них учатся и воспитываются более 4,4 тыс. человек у 422 педагогов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев проводит рабочий день в Крыловском районе.