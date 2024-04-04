Кондратьев: около 6,5 тыс. жителей Кубани отправятся на срочную службу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 апреля обсудил ход весеннего призыва с военным комиссаром региона Алексеем Чугункиным.

«На срочную службу направятся больше 6,5 тысяч новобранцев. Сегодня обсудил ход призывной кампании с военным комиссаром Краснодарского края Алексеем Чугункиным. Самое важное – военком заверил, что ни один срочник не будет направлен в зону специальной военной операции», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор отметил, что в прошлом году в ВС РФ ушли более 12 тыс. жителей Кубани — это самый большой показатель среди регионов. Кроме того, 30 человек служат в Президентском полку.

По словам Чугункина, призывная кампания по указу президента продлится до 15 июля.

«Большинство новобранцев направим в соединения и части сухопутных войск, дислоцированных на территории ЮФО, в крае останется служить одна треть. Также будем направлять призывников в воздушно-космические силы, ВМФ, ВДВ, железнодорожные и ракетные воска стратегического назначения РФ. Большинство наших ребят имеют отличные физические данные и поэтому крайне востребованы в элитных частях и соединениях ВДВ, спецназа, главного управления генштаба ВС РФ и, конечно же, в Президентском полку», — сказал военком.

Кондратьев отметил, что особое внимание нужно уделить информированию родителей о службе их сыновей.

«Важно еще раз объяснить всем новобранцам и их родным, что ни один срочник не будет направлен в новые регионы и зону специальной военной операции, и по окончании службы вернется домой. Безопасность призывников всегда была и остается приоритетом нашей совместной работы», — сказал губернатор.

Чугункин заявил, что призывная кампания с проведением СВО не связана — все мероприятия пройдут в плановом порядке.

«Дефицита с обмундированием нет и не будет — приобрели на 10% больше, чем планировали. Нет изменений в постановлении, которое определяет противопоказания к военной службе по здоровью. Также не планируется увеличение длительности срочной службы: как служили год, так и будут», — сообщил он.

Военком также доложил, что комиссариат края полностью готов к проведению призыва — на сборный пункт завезли все необходимые материальные средства. В этом году для призывников построили зал для питания на 200 посадочных мест, на строительство выделили более 25 млн рублей.

Всего с 2021 года на совершенствование материально-технической базы военных комиссариатов Кубани и приведение их к современному облику выделили более 420 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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