Кондратьев: обязательно реализуем все инициативы наших молодых ученых

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с участниками V Конгресса молодых ученых, который проходит в Сириусе.

Глава региона поблагодарил президента за возможность рассказать о своей деятельности для научных сотрудников региона.

«Конгресс — одно из самых авторитетных и значимых мероприятий, которые проводятся в нашей стране. По традиции здесь представлено абсолютное большинство отечественных университетов, научных институтов. Молодые ученые определяют нестандартные, конкурентоспособные разработки», — сказал Путин.

Он отметил, что ведущие российские компании на протяжении года между конгрессами работают с российскими учеными и исследовательскими центрами.

«Они формулируют заказ, являются соучастниками этого процесса и потом, естественно, создают рынок, для того чтобы использовать новейшие разработки», — добавил глава государства.

Президент добавил, что сотрудничество между бизнесом, научным сообществом и государством необходимо для максимального результата в развитии современных технологий.

Глава Кубани отметил, что научное сообщество региона и его вклад в развитие страны достойно представили аспирант и научный сотрудник Федерального научного центра биологической защиты растений Ксения Гасиян и директор института ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии КубГАУ Анна Гнеуш.

«Мы последовательно развиваем научные исследования по всем направлениям, особенно — в аграрной сфере, которая обеспечивает продовольственную безопасность России. Ключевым инструментом в этом стала работа созданного в 2020 году Кубанского научного фонда, который финансирует и поддерживает перспективные проекты. Стараюсь лично общаться с учеными, чтобы понимать в чем еще им нужна наша помощь», — заявил Кондратьев.

Губернатор напомнил, что в октябре посетил лаборатории и выставку научных достижений в Федеральном научном центре биологической защиты растений, а в ноябре оценил центр молочных компетенций с роботизированной фермой в учебно-опытном хозяйстве Кубанского государственного аграрного университета.

«Приятно, что наши молодые ученые получили возможность представить свои проекты президенту России. Уверен, при таком внимании и поддержке главы государства мы обязательно реализуем все инициативы молодых ученых», — сказал Вениамин Кондратьев.

Кубанский научный фонд создали в 2020 году. За время существования он поддержал 225 проектов на общую сумму почти 600 млн рублей. Кроме того, для ученых в крае проводится конкурс «Премия IQ года». В этом году в нем победили 15 человек, которые получили от 100 до 300 тыс. рублей на свои разработки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

