Кондратьев: общественный транспорт на Кубани должен быть экологичным

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Беларуси Роман Головченко осмотрели электробус, произведенный заводом «Белкоммунмаш» в Сочи.

Глава Кубани подчеркнул, что экологичный транспорт должен стать обыденностью, в первую очередь на курортах. По его словам, электробус соответствует всем требованиям экологичности.

«Опытные образцы прошли проверку и хорошо показали себя в работе на сочинских дорогах со сложным горным рельефом. Рассмотрим все предложения белорусских производителей», — сказал Кондратьев.

Развитие экологичного общественного транспорта в Краснодарском крае также обсудили на рабочей встрече.

«Сочи позиционирует себя как курорт мирового класса. Поэтому здесь должны быть собраны самые качественные услуги, в том числе современный общественный транспорт. Беларусь готова его предложить», — цитирует Головченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае планируют наладить совместное с Беларусью производство сельхозтехники.