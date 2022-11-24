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Кондратьев: общественный транспорт на Кубани должен быть экологичным

Экономика
24.11.2022 19:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-obshhestvennyj-transport-na-kubani-dolzhen-byt-ekologichnym
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Беларуси Роман Головченко осмотрели электробус, произведенный заводом «Белкоммунмаш» в Сочи.

Глава Кубани подчеркнул, что экологичный транспорт должен стать обыденностью, в первую очередь на курортах. По его словам, электробус соответствует всем требованиям экологичности.

«Опытные образцы прошли проверку и хорошо показали себя в работе на сочинских дорогах со сложным горным рельефом. Рассмотрим все предложения белорусских производителей», — сказал Кондратьев.

Развитие экологичного общественного транспорта в Краснодарском крае также обсудили на рабочей встрече.

«Сочи позиционирует себя как курорт мирового класса. Поэтому здесь должны быть собраны самые качественные услуги, в том числе современный общественный транспорт. Беларусь готова его предложить», — цитирует Головченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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