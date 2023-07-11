Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кондратьев: объем субсидий местным бюджетам увеличат на 4,6 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-obem-subsidij-mestnym-byudzhetam-uvelichat-na-4-6-mlrd-rublej
Кондратьев: объем субсидий местным бюджетам увеличат на 4,6 млрд рублей
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, субсидии из бюджета направляют на реализацию проектов, значимых для городов и сельских поселений — строительство и реконструкцию соцобъектов и объектов ЖКХ.

В рамках краевого и федерального софинансирования в муниципалитетах строят и ремонтируют школы, детские сады, спортивные учреждения.

«Для поддержки наших муниципальных образований со стороны края мы установили комфортный уровень софинансирования — 99,5%. В этом году муниципалитеты использовали на эти цели уже 16,3 млрд рублей — 23,5% от распределенного объема. На июльской сессии ЗСК планируем увеличить субсидии местным бюджетам еще на 4,6 млрд рублей», — сообщил губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что со стороны муниципалитетов необходимо своевременно исполнять бюджет, проводить необходимые конкурсные процедуры, а также четко контролировать сроки исполнения контрактов.

Кроме ремонта и строительства объектов за счет субсидий из федерального и краевого бюджетов в районах также проводят рекультивацию земель, переселяют жителей их аварийного жилья и проводят другие работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: регионам России со следующего года будут выделять единую субсидию на развитие туризма.

Статьи
Украинский след? Что известно об убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого
Украинский след? Что известно об убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого
Пять свойств кофе, о которых вы не знали
Пять свойств кофе, о которых вы не знали
Что такое эндометриоз: симптомы и лечение
Что такое эндометриоз: симптомы и лечение
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июля
Дальнозоркость: причины, диагностика и лечение
Дальнозоркость: причины, диагностика и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях