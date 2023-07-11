Кондратьев: объем субсидий местным бюджетам увеличат на 4,6 млрд рублей

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, субсидии из бюджета направляют на реализацию проектов, значимых для городов и сельских поселений — строительство и реконструкцию соцобъектов и объектов ЖКХ.

В рамках краевого и федерального софинансирования в муниципалитетах строят и ремонтируют школы, детские сады, спортивные учреждения.

«Для поддержки наших муниципальных образований со стороны края мы установили комфортный уровень софинансирования — 99,5%. В этом году муниципалитеты использовали на эти цели уже 16,3 млрд рублей — 23,5% от распределенного объема. На июльской сессии ЗСК планируем увеличить субсидии местным бюджетам еще на 4,6 млрд рублей», — сообщил губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что со стороны муниципалитетов необходимо своевременно исполнять бюджет, проводить необходимые конкурсные процедуры, а также четко контролировать сроки исполнения контрактов.

Кроме ремонта и строительства объектов за счет субсидий из федерального и краевого бюджетов в районах также проводят рекультивацию земель, переселяют жителей их аварийного жилья и проводят другие работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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