Кондратьев: объем инвестиций в Краснодарском крае превысил 1 трлн рублей

С 2021 года на Кубани объем инвестиций увеличился почти вдвое — с 558,6 млрд рулей до 1,1 трлн. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, по этому показателю Кубань находится в числе лидеров-регионов Южного федерального округа, а по России — на шестом месте.

«Сейчас одновременно реализуем более 550 крупных проектов на общую сумму свыше 3,1 трлн рублей. Они направлены на строительство современных отелей и санаториев, новых промышленных и аграрных производств, развитие транспортной логистики и объектов энергетики. Реализация проектов позволит создать новые рабочие места и укрепит экономическую стабильность края», — добавил Кондратьев.

Только за прошлый год в регионе на 218,6 млрд рублей реализовали 158 крупных проектов. При этом наибольшую инвестактивность показали сферы транспортировки и хранения (от общего объема вложений — 34,3%), обрабатывающая промышленность (21,5%), электроэнергетика (5,7%) и пр.

По общему объему вложений в Краснодарском крае больше всего приходится на:

транспортно-логистическую сферу (свыше 300 млрд рублей)

курортно-туристскую отрасль (боле 70 млрд рублей)

промышленность (65,9 млрд рублей)

АПК (более 58 млрд рублей)

Кроме того, в прошлом году Кубань заключила 151 протокол на 472,9 млрд рублей о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций.

Сейчас в регионе доступны более 200 мер господдержки для инвесторов, весь процесс их сопровождения отлажен и цифровизован. Помимо этого, по поручению Правительства РФ край включился в реализацию Национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

На инвест-портале Кубани опубликовали календарь субсидий, там можно узнать всю информацию о финансовых мерах поддержки бизнеса в регионе. Файл поможет эффективнее планировать развитие, использовать госинструменты поддержки для реализации новых проектов и масштабировать уже действующие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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