Кондратьев: нужно время для проверки территории после атаки БПЛА под Тихорецком

Губернатор Краснодарского края в своем Telegram-канале сообщил, что в Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы.

Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил Вениамину Кондратьева, что на территориях, подвергшихся террористической атаке киевского режима, пришлось ввести локальный режим ЧС. Это нужно, чтобы оперативно организовать помощь селянам и оперативно решить вопросы, которые связаны с этим ЧП.

По словам главы края, важно, что сейчас населению муниципалитета ничего не угрожает, но требуется время, чтобы провести полную проверку территории и очистить ее от опасных предметов.

«По моему поручению для более комфортных условий из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы — в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском — 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам. В гостиницах также предусмотрена психологическая и медицинская помощь, горячее питание», — подчеркнул Кондратьев.

Интернет-портал «Кубань 24» ранее сообщал о том, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев регулярно получает доклады о происходящем в Тихорецком районе, который в ночь с 20 на 21 сентября подвергся террористической атаке с применением беспилотных аппаратов самолетного типа. Властям пришлось эвакуировать 1 тыс. 200 жителей расположенных рядом с местом ЧП домов.

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