Кондратьев: нужно ежегодно развивать инфраструктуру для отдыха детей на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 апреля провел расширенное заседание межведомственной комиссии по организации детского отдыха и оздоровления.

«На создание дополнительных мест в лагерях в этом году предусмотрели в краевом бюджете серьезные средства — 100 млн рублей. Эту работу необходимо выполнить качественно и в срок. Также давал поручение главам муниципалитетов закрепить в градостроительных документах участки под детскими здравницами в особой зоне, которая исключит возможность перепрофилирования и строительства иных объектов. Рассчитываю, что в ближайшее время ее завершат», — сказал глава Кубани.

Он добавил, что в крае действует ряд мер поддержки детских здравниц, среди них — льгота по налогу на имущество в размере 99%. Кроме того, с 2025 года в регионе введут льготу по налогу на прибыль.

Министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша доложил о строительстве новых объектов. Два новых корпуса строят в новороссийском лагере «Глобус», работы планируют завершить в мае. В Тбилисском районе восстанавливают неработающий с 2014 года лагерь «Ласточка» — там строят 11 спальных корпусов, игровой корпус и медблок. В усть-лабинском лагере «Тополек» строят семь новых спальных корпусов.

Гаркуша также отметил, что ежегодно из бюджета выделяют средства на создание доступной среды в лагерях. В конце 2023 года работы завершили в Новороссийске, Кущевском и Славянском районах. В этом году запланированы работы в Тимашевском, Курганинском и Усть-Лабинском районах.

Проектирование нового круглогодичного лагеря продолжают в Кабардинке. Там будут отдыхать дети, добившиеся особых успехов в учебе или спорте, заявила вице-губернатор Анна Минькова.

«Краснодарский край — регион с самым большим количеством детских здравниц в России. Всегда получаем высокую оценку от федеральных коллег. Мы заинтересованы в том, чтобы лагерей было как можно больше — раньше они были в каждом муниципальном образовании. Готовы оказывать главам помощь в решении этого вопроса», — сказала Минькова.

Губернатор подчеркнул, что вместе со строительством новых здравниц также необходимо анализировать состояние существующих и тех, которые не работают, но их можно вернуть в систему.

«Необходимо провести инвентаризацию всех краевых и муниципальных лагерей. Проверить, развиваются ли они или постепенно ветшают. Вкладываются ли в их оснащение средства. Важно ежегодно развивать инфраструктуру для детского отдыха на Кубани, чтобы здравницы становились лучше», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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