Кондратьев: новый Яблоновский мост значительно снизит заторы на выезде из Краснодара

Открытие Яблоновского моста состоялось 17 июня. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях отметил, что это важное событие для жителей и гостей Кубани.

Кондратьев напомнил, что все работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Еще один важный дорожный объект открыли раньше срока. Сегодня в Краснодаре запустили новый Яблоновский мост. Пока движение по нему будет проходить по временной схеме. Там предусмотрены четыре полосы для автомобилей, пешеходная часть и зона для велосипедистов. Все работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это важная дорога для жителей и гостей нашего края. По ней ежедневно проезжают тысячи автомобилей. Новый мост значительно снизит вероятность заторов на выезде из краевого центра, в том числе в сторону побережья. Благодарен Правительству страны — с такой поддержкой мы смогли достроить объект раньше срока», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первые автомобили прошли по новому Яблоновскому мосту 17 июня в 14:00.