Кондратьев: новые решения президента помогут укрепить систему образования
Президент России Владимир Путин 29 февраля во время ежегодного послания Федеральному Собранию обозначил приоритеты развития российского образования.
Глава государства отметил, что всего по России 18 тыс. зданий школ нуждаются в капитальном ремонте.
«Поможем регионам закрыть эту проблему до 2030 года, а дальше будем проводить ремонты школ уже планово. В целом выделим на капремонт детских садов и школ более 600 млрд рублей. Предлагаю открыть медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность. У нас в 2022 и 2023 годах медкабинеты есть только в 65% школ. Сегодня растут многие крупные города, растет нагрузка на соцсферу. Многие школьники учатся во вторую, а где-то и в третью смену. Для решения этой проблемы построим не менее 150 школ и 100 детских садов дополнительно», — сказал президент.
Также он объявил о старте в 2025 году программы капремонта детсадов, построенных в советские годы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что развитие социальной сферы в целом и сети учреждений образования в частности — приоритеты политики региона.
«За последние 5 лет благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина и нацпроектам мы построили 58 школ и 61 детский сад. На строительство этих жизненно важных объектов в 2024 году направляем из краевого бюджета 6,2 млрд рублей. Параллельно продумываем транспортную логистику, оснащение современным оборудованием и кадровый вопрос. В 2024 году в крае сохранили все меры поддержки для учителей. Это выплаты за классное руководство, к 1 сентября, 1 млн рублей на первоначальный взнос на ипотеку, на уровне муниципалитетов — компенсация за аренду жилья», — сказал Кондратьев.
Президент предложил ввести федеральную выплату в 5 тыс. рублей в качестве мотивации для советников директоров в колледжах и школах. Кроме того, отдельные решения он предложил и для кураторов групп в техникумах и колледжах и классных руководителей, которые работают в пунктах с населением менее 10 тыс. человек. С 1 марта выплаты за классное руководство и кураторство увеличат вдвое — до 10 тыс. рублей.
Гава государство также поручил правительству в рамках отработки новой модели оплаты труда бюджетников, которую планируют принять в 2026 году, усовершенствовать систему оплаты труда учителей.
Отдельный вопрос в послании — дополнительная мотивация молодых специалистов. Более 9 млрд рублей выделят целевым образом для обновления инфраструктуры педагогических вузов. Кроме того, Путин предложил повысить уровень оплаты труда для профессоров вузов, разобраться с проблемой недостаточно качественного образования и увеличить инвестиции в науку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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